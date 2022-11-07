ВС РФ отбили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении

В Минобороны РФ, комментируя ход специальной военной операции на Украине, сообщили о попытке наступления ВСУ на Красно-Лиманском направлении двумя батальонными тактическими группами в районе Площанки и Червонопоповки (ЛНР). Все атаки отражены.

В результате комплексного огневого поражения и активных действий российских войск потери противника составили более 120-ти украинских военнослужащих убитыми и до 130-ти раненными, три танка, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На Купянском направлении противник силами двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наемниками, в течение суток вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Нижняя Дуванка и Сватово (ЛНР). Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями российских войск наступление противника было остановлено. В ходе боевых действий уничтожено до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и пять пикапов.

Кроме того, в Минобороны заявили о том, что киевский режим продолжал провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. За сутки артиллерийскими подразделениями ВСУ выпущено семь крупнокалиберных снарядов по промышленной зоне Запорожской атомной электростанции. Обстрел украинской артиллерией велся из подконтрольного ВСУ района населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области. Ответным огнём российской артиллерии батарея противника подавлена. Радиационная обстановка на Запорожской атомной электростанции в норме.