Проект бюджета Челябинской области на 2023 год внесли в ЗСО

Проект бюджета Челябинской области на 2023 год и плановый период внесен на рассмотрение в Законодательное собрание региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Как рассказал глава региона Алексей Текслер, более 70% расходов бюджета будет направлено на социальную сферу. Предусмотрено обеспечение в полном объеме реализации всех указов Президента РФ, исполнение региональных программ по оказанию мер господдержки граждан и их семей, индексация всех социальных выплат. Все меры поддержки, введенные в текущем году, сохранены в бюджете следующего года в полном объеме. предусмотрено финансирование на поддержку семей мобилизованных южноуральцев, помощь военнослужащим, а также подшефным территориям в ДНР.

Будут сохранены расходы инвестиционного характера, в том числе на реализацию проектов в образовании, здравоохранении, туризме, культурной и спортивной сферах, а также на обновление общественного транспорта. Кроме того, регион продолжит поддерживать муниципалитеты, прежде всего по вопросам модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, газификации, создания комфортной среды в городах и сельских территориях.