07 Ноября 2022
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Общество За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Немецкие ученые заявили о снижении рождаемости через 9 месяцев после ковид-вакцинации

Статистические данные о рождаемости свидетельствуют о резком ее снижении в 2022 году в Германии и Швеции. Об этом говорится в статье немецких ученых в журнале Федерального института изучения народонаселения.
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Отмечается, что в разных странах рождаемость вела себя по-разному. В Швеции, Норвегии, Финляндии и Германии не было снижения рождаемости во время режима пандемии. Однако данные из Швеции и Германии показали ее сильное снижение в начале 2022 года - на 10-15%. Это произошло примерно через девять месяцев после начала прививочной кампании, которая была расширена на все взрослое население. Притом что до сих пор неизвестно, как ковид-вакцинация влияет на детородную способность.

В Германии резкий провал рождаемости начал наблюдаться с января - снижение примерно на 10% к тому же месяцу в прошлые годы, притом что в 2021 году даже был небольшой рост. В Швеции та же картина.

Была проверена гипотеза о влиянии смертности. В обеих странах через девять месяцев после двух пиков смертности (весной 2020 года и зимой 2020-2021 гг.) с рождаемостью ничего не происходило. Более того, за девять месяцев до резкого снижения рождаемости число ковидных смертей и случаев ковида были довольно низкими в обеих странах. То есть смертность ни при чем.

Аналогично было проверено влияние безработицы, которая тоже никак не сказалась.

При этом существует четкая корреляция между началом программ вакцинации и снижением фертильности, которое произошло девять месяцев спустя.

"В Германии, а также в Швеции кампании вакцинации с массовым обращением за первой инъекцией достигли своего пика в апреле, мае и июне 2021 года, за которыми последовала волна повторных вакцинаций с пиком между маем и августом того же года. Реализация этих программ как в Германии, так и в Швеции очень хорошо совпадает с отчетливым изменением уровня рождаемости ровно девять месяцев спустя. Показатели рождаемости оставались на сниженном уровне в течение всей первой половины 2022 года", - говорится в статье.

Накануне.RU писало, что в России спустя девять месяцев после начала принуждения к ковид-вакцинации тоже заметно снизилась рождаемость.

Теги: вакцинация, рождаемость, Германия, Швеция



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