Песков отреагировал на публикацию WSJ о закрытых переговорах Кремля и Белого дома

В Кремле не комментируют публикацию The Wall Street Journal о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с российской стороной по Украине.

"Нам нечего сказать об этой этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он посоветовал обращаться или в саму газету, или в Белый дом, передает РИА Новости.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщило о тайном переговорном процессе, который, якобы, наладили со стороны США советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан и со стороны России помощник Путина Юрий Ушаков и секретарь Совбеза Николай Патрушев. В Белом доме уже поспешили заявить, что никаких переговоров не велось.