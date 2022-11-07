07 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Путин до конца недели решит, полетит ли на Бали ради саммита G20

Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет принято до конца недели.

"Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на саммит G20)", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, будет ли это решение принято на текущей неделе, он сказал: "безусловно".

Напомним, что в Кремле пока не решили, кто возглавит делегацию России на саммите G20. Между тем, Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник в администрации президента в конце октября сообщал о том, что вместо Путина на саммит от России с большой вероятностью поедет премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Теги: Владимир Путин, G20, Бали, Индонезия



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