Путин до конца недели решит, полетит ли на Бали ради саммита G20

Решение об участии президента РФ Владимира Путина в саммите G20 будет принято до конца недели.

"Мы сообщим, мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на саммит G20)", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, будет ли это решение принято на текущей неделе, он сказал: "безусловно".

Напомним, что в Кремле пока не решили, кто возглавит делегацию России на саммите G20. Между тем, Telegram-канал Baza со ссылкой на неназванный источник в администрации президента в конце октября сообщал о том, что вместо Путина на саммит от России с большой вероятностью поедет премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, окончательное решение еще не принято.