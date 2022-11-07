07 Ноября 2022
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Фото: &quot;Транснефть – Сибирь&quot;

"Транснефть – Сибирь" вручило сертификаты на выплаты преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета

В "Транснефть – Сибирь" состоялось вручение сертификатов на выплаты социальной направленности восьми преподавателям и именные стипендии восемнадцати студентам Тюменского индустриального университета (ТИУ), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В торжественной обстановке сертификаты вручили генеральный директор предприятия Рустэм Исламов и ректор ТИУ Вероника Ефремова.

"Транснефть" ежегодно проводит конкурсы на присуждение именных стипендий студентам профильных вузов, показывающим отличные результаты в учебе, а преподавателям – выплат, призванных содействовать достижению новых успехов в работе и научно-исследовательской деятельности.

Двое из 18 студентов стали стипендиатами повторно. Именные стипендии будут получать студенты, обучающиеся по специальностям "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика и электротехника", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Химическая технология", "Техносферная безопасность".

"Транснефть – Сибирь" вручило сертификаты на выплаты преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета(2022)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

"Тюменский индустриальный университет является нашим стратегическим партнером по подготовке кадров: из 12,5 тысячи сотрудников "Транснефть – Сибирь" его окончили почти 2,5 тысячи. Ждем студентов на практику, а после окончания университета – на работу на наши производственные объекты", – отметил Рустэм Исламов на торжественной церемонии.

Помимо вручения сертификатов состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между "Транснефть – Сибирь" и ТИУ о развитии материально-технической базы вуза на 2023 год. С 2012 года компания выделила вузу финансирование суммарно в объеме 100 млн рублей. Средства направлены на проведение ремонта, создание и оснащение современным оборудованием аудиторий, лабораторий, и общественных пространств вуза.

"Транснефть – Сибирь" вручило сертификаты на выплаты преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета(2022)|Фото:" Транснефть – Сибирь"

"Транснефть – Сибирь" в этом году исполнилось 55 лет. Наш вуз чуть старше, но с момента образования предприятия, которое является нашим стратегическим партнером, мы занимаемся подготовкой достойных выпускников, которые востребованы компанией. Мы делимся научными разработками и формируем общую культуру взаимодействия. Нашим ученым крайне важно иметь производственную площадку для практической обкатки наших научных идей. И мы ее получаем со стороны такого крупного и стратегически важного для страны предприятия, как "Транснефть – Сибирь", - уточнила Вероника Ефремова.

"Транснефть – Сибирь" вручило сертификаты на выплаты преподавателям и студентам Тюменского индустриального университета(2022)|Фото: "Транснефть – Сибирь"

"Транснефть – Сибирь" и Тюменский индустриальный университет связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки и переподготовки кадров, развития перспективных молодых преподавателей и студентов, укрепления материально-технической базы вуза. Студенты вуза проходят на объектах предприятия производственную практику, активно участвуют в Международной научно-технической конференции молодежи "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти. На базе вуза работники предприятия проходят профессиональную переподготовку, в течение 15 лет повышение квалификации прошли более 2,1 тыс. человек.

Теги: Транснефть – Сибирь, сертификаты, выплаты, Тюменский индустриальный университет



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