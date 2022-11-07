На Среднем Урале чиновники требовали от многодетной семьи вернуть более 350 тысяч рублей

На Среднем Урале суд отказал чиновникам в требовании к многодетной семье вернуть излишне выплаченные деньги.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в октябре 2020 года жительница региона по имени Ольга обратилась в местное управление социальной политики с заявлением о ежемесячной денежной выплате многодетной семье, имеющей доход ниже установленного в области прожиточного минимума. На тот момент в семье родился третий ребенок, и управлением было принято решение о назначении выплаты.

Однако в 2021 году социальные чиновники сделали запрос в налоговую службу, из которого следовало, что отец семейства в 2020 году получал доход, превышающий среднедушевой по Свердловской области. В управлении посчитали, что женщина скрыла эту информацию, указав в справках о доходах другие суммы. А раз произошла переплата, ведомство потребовало вернуть обратно более 350 тысяч рублей.

Но отдавать деньги Ольга не стала. Управление соцполитики обратилось с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, чтобы многодетная мать вернула средства в областной бюджет. Однако в суде пришли к выводу, что управление само не приняло никаких действий по контролю за правомерностью выплат. Иск оставили без удовлетворения.

В ведомстве попытались обжаловать это решение, но Свердловский облсуд оставил вердикт без изменений.