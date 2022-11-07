На Среднем Урале чиновники требовали от многодетной семьи вернуть более 350 тысяч рублей

07 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале чиновники требовали от многодетной семьи вернуть более 350 тысяч рублей

На Среднем Урале суд отказал чиновникам в требовании к многодетной семье вернуть излишне выплаченные деньги.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в октябре 2020 года жительница региона по имени Ольга обратилась в местное управление социальной политики с заявлением о ежемесячной денежной выплате многодетной семье, имеющей доход ниже установленного в области прожиточного минимума. На тот момент в семье родился третий ребенок, и управлением было принято решение о назначении выплаты.

Однако в 2021 году социальные чиновники сделали запрос в налоговую службу, из которого следовало, что отец семейства в 2020 году получал доход, превышающий среднедушевой по Свердловской области. В управлении посчитали, что женщина скрыла эту информацию, указав в справках о доходах другие суммы. А раз произошла переплата, ведомство потребовало вернуть обратно более 350 тысяч рублей.

Но отдавать деньги Ольга не стала. Управление соцполитики обратилось с иском в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, чтобы многодетная мать вернула средства в областной бюджет. Однако в суде пришли к выводу, что управление само не приняло никаких действий по контролю за правомерностью выплат. Иск оставили без удовлетворения.

В ведомстве попытались обжаловать это решение, но Свердловский облсуд оставил вердикт без изменений.

Теги: выплаты, чиновники, семья, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети