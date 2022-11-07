07 Ноября 2022
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Политика За рубежом
Фото: pxhere.com

Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

Президент Финляндии Саули Ниинстё заявил, что страна не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.

"И я не видел никаких признаков того, что кто-то предлагает его нам", - цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Ниинстё, Финляндия не ставит никаких ограничений по поводу своего членства в НАТО.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, не содержит каких-либо ограничений на размещение ядерного оружия на территории страны.

Теги: Финляндия, ядерное оружие



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