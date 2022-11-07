В Челябинске общественники выявили нарушения при высадке деревьев на проспекте Комарова

В Челябинске общественники выявили нарушения при высадке деревьев на проспекте Комарова, сообщили Накануне.RU в общественном объединении "ЭКО-Standart".

Контракт стоимостью 3,8 млн рублей заключен с индивидуальным предпринимателем. Заказчиком контракта являлся МУП "Геоцентр". Эксперты установили, что сирень вегерская была высажена с открытой корневой системой, что является прямым нарушением условий контракта. Деревья посадили в упаковке в землю. Кроме того, подрядчик просрочил сроки окончания работ.

Общественники считают, что деревья не приживутся. Они уже обратились в администрацию города для принятия мер по устранению выявленных нарушений со стороны подрядчика. Также они просят не принимать работы до замены растений.