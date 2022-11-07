07 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: Navy Currents Magazine / Twitter

На британской атомной подлодке с ядерными боеголовками случился пожар

Британская атомная подлодка Victorious прервала "сверхсекретную миссию" из-за пожара, начавшегося на борту во время похода. Об этом сообщает газета Sun. По данным издания, в момент пожара на субмарине находились баллистические ракеты Trident 2, несущие ядерные боезаряды.

После объявления пожарной тревоги подлодка класса Vanguard стоимостью 3 млрд фунтов стерлингов была вынуждена подняться на поверхность. На борту находилось более 130 человек.

Источники в королевских ВМС заявили, что пожар удалось быстро ликвидировать силами экипажа.

Sun пишет, что подлодка всплыла в Северной Атлантике и после оценки ущерба была вынуждена вернуться на базу Клайд в Шотландии.

Victorious – построенная 30 лет назад лодка, которая, по мнению издания, давно нуждается в капитальном ремонте. Она является одной из четырех субмарин, несущих ядерное оружие Великобритании.

Теги: подводная лодка, пожар, ядерная боеголовка, великобритания



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