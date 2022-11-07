Минниханов после протестов в танковом училище поручил навести порядок в пунктах сбора мобилизованных

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил навести порядок в вопросе создания нормальных бытовых условий для мобилизованных в местах проведения боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором военнослужащие грубо разговаривают с руководством в палаточном пункте сбора мобилизованных на территории Казанского высшего танкового командного училища.

Мобилизованные выразили негодование из-за условий содержания, в частности, пожаловались на сырые дрова, недостаток еды, воды и обмундирования, отсутствие стиральных машин и другие бытовые проблемы. Местные СМИ писали, что к военным дважды выезжал начальник училища Кирилл Кулаков.

Глава Татарстана Минниханов, выступая на совместном заседании оперативного штаба и призывной комиссии республики по мобилизации граждан, призвал к порядку. "Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было, мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться", - сказал он.

По слова Минниханова, для мобилизованных был создан палаточный город с необходимой инфраструктурой. "В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать… Это, прежде всего, как руководителю республики, в мой адрес. Мы где-то что-то не досмотрели", - сказал губернатор.