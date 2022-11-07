По "Telegram-делу" о вымогательстве у главы "Ростеха" Чемезова арестован еще один человек

В деле о вымогательстве, возбужденном по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова, появился еще один фигурант. Telegram-канал Baza сообщает об аресте журналиста светской хроники Тамерлана Бигаева.

Задержали репортера еще 4 ноября, изначально вызывали на допрос в качестве свидетеля. Суд арестовал мужчину до 24 декабря.

Baza утверждает, что Бигаев был не в курсе переговоров с Чемезовым и не участвовал в передаче денег.

Бигаев работал одним из админов и райтеров Telegram-канала "Тушите свет". Следствие считает, что на этом канале был опубликован пост, который затем удалили – после достижения договоренности о "блоке на негатив". Фигурантами дела уже стали коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский.