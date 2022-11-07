07 Ноября 2022
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале стартовал конкурс на пост главы Богдановича

На Среднем Урале стартовал конкурс по отбору кандидатов на должность главы города Богданович.
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Как сообщается на официальном сайте городского округа, конкурс продлится с 7 ноября по 15 декабря 2022 года. Прием документов от кандидатов будет продолжаться до 15 ноября.

Сам конкурс проводится в два этапа. На первом этапе с 24 по 30 ноября пройдет конкурс документов, а на втором этапе состоится заседание конкурсной комиссии. Кандидатов ждет устное представление предложений по решению наиболее актуальных и проблемных для Богдановича вопросов местного значения – в рамках полномочий органов местного самоуправления. Кроме этого, каждый соискатель пройдет индивидуальное собеседование.

После этого комиссия определит кандидатов и представит их на рассмотрение думы городского округа для избрания на должность главы.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре дума Богдановича официально сняла полномочия с главы города Павла Мартьянова, занимавшего пост с конца 2017 года. За несколько дней до этого Свердловский областной суд оставил в силе приговор Мартьянову, признанному виновным в злоупотреблении полномочиями.

Теги: Богданович, глава, конкурс, комиссия



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