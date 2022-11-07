07 Ноября 2022
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Общество Воронежская область
Фото: пресс-центра правительства Воронежской области

Воронежцы участвуют в акции «Большой этнографический диктант — 2022»

В Воронеже мероприятия в рамках VII Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант – 2022»  прошли на двух площадках: в Воронежской областной универсальной научной библиотеке им. И.С. Никитина и в модельной библиотеке им. Г.Н. Троепольского.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, цель акции — привлечь внимание граждан к истории, культуре и традициям народов, населяющих нашу страну.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем видеообращении к участникам диктанта  поздравил всех с наступающим Днем народного единства и подчеркнул важность патриотического настроя и сплоченности воронежцев.

В этом году диктант был оформлен в виде теста, включающего в себя 20 вопросов общефедеральной части, единой для всех участников, и 10 вопросов региональной части, уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения диктанта — 45 минут.

этнографический диктант, мероприятие(2022)|Фото: пресс-центра правительства Воронежской области

Стоит напомнить, что до 8 ноября включительно можно принять участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» онлайн на сайте www.miretno.ru.

Правильные ответы на вопросы «Большого этнографического диктанта» будут размещены 11 ноября на официальном сайте диктанта.

Теги: этнографический диктант, александр гусев, история страны



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