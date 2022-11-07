Оштрафованный за оскорбления мобилизованных бизнесмен из Березников продает дом и бизнес, и уезжает из города

Оштрафованный за оскорбления мобилизованных бизнесмен из Березников Роман Оснадчук продает дом и бизнес и планирует уехать в другой город из-за народного гнева, который обрушился на него после скандального видео, сообщает Properm.ru со ссылкой на самого предпринимателя.

"Вы же видите, что происходит. Я согласен, виноват, оступился. Теперь люди бьют стекла в моих помещения, позавчера павильон ограбили. Жил бы в городе-миллионнике, где меня бы никто не знал, то никто бы и внимание не обратил бы. Да, наказали бы по закону за слова и все", — пояснил Роман Оснадчук.

Оснадчук продает за 15 млн руб. магазин в Березниках, три павильона с общепитом, где продаются чебуреки — за 5,5 млн рублей, коттедж в 300 кв. м — за 21,5 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, Роман Оснадчук опубликовал сторис, в котором, не стесняясь в выражениях, оскорбил мобилизованных россиян. Почти сразу после распространения первого видеоролика мужчина опубликовал извинения, пояснил, что "перепил очень сильно, наговорил всяких гадостей". Однако извинения жителей Прикамья не устроили. На некоторые магазины Ocean Mores после распространения видео в соцсетях были совершены нападения: неизвестные разбили стекла.

По решению суда за оскорбления мобилизованных Оснадчук был оштрафован на 45 тыс. руб.