Военнослужащего из Прикамья, общавшегося с Махониным, задержала военная полиция

07 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Военнослужащего из Прикамья, общавшегося с Махониным, задержала военная полиция

Военнослужащего из Прикамья капитана Михаила Жихарева задержала военная полиция. Об этом сообщает "Ъ".

В Перми Жихарев известен тем, что во время встречи губернатора Дмитрия Махонина с военными, от имени остальных сослуживцев вступил с главой региона в диалог и без обиняков рассказал о сложностях, с которыми столкнулись мобилизованные пермяки в Тюмени и потребовал единовременную выплату для помощи семьям.

Сам военнослужащий распространил в соцсетях видео, в котором заявил, что при задержании у него якобы был похищен телефон. Также сообщается, что пермяк был отправлен в другую часть.

По данным издания, разбираться в обстоятельствах задержания пермяка будет экс-директор "Государственного юридического бюро Пермского края" Константин Строгий, назначенный куратором созданного единого центра помощи мобилизованным в рамках общественной инициативы "Помощь здесь. Пермский край".

Ранее куратором помощи мобилизованным считался глава краевого минтеррбеза Виктор Батмазов, однако сейчас он на больничном.

По данным "Ъ-Прикамье", одним из первых поручений Константину Строгому станут поездки в учебные центры в Тюмени и Елань.

Получить комментарий от пресс-службы краевого правительства и Центрального военного округа корреспонденту Накануне.RU не удалось.

Теги: мобилизация, Михаил Жихарев, задержание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети