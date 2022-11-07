Военнослужащего из Прикамья, общавшегося с Махониным, задержала военная полиция

Военнослужащего из Прикамья капитана Михаила Жихарева задержала военная полиция. Об этом сообщает "Ъ".

В Перми Жихарев известен тем, что во время встречи губернатора Дмитрия Махонина с военными, от имени остальных сослуживцев вступил с главой региона в диалог и без обиняков рассказал о сложностях, с которыми столкнулись мобилизованные пермяки в Тюмени и потребовал единовременную выплату для помощи семьям.

Сам военнослужащий распространил в соцсетях видео, в котором заявил, что при задержании у него якобы был похищен телефон. Также сообщается, что пермяк был отправлен в другую часть.

По данным издания, разбираться в обстоятельствах задержания пермяка будет экс-директор "Государственного юридического бюро Пермского края" Константин Строгий, назначенный куратором созданного единого центра помощи мобилизованным в рамках общественной инициативы "Помощь здесь. Пермский край".

Ранее куратором помощи мобилизованным считался глава краевого минтеррбеза Виктор Батмазов, однако сейчас он на больничном.

По данным "Ъ-Прикамье", одним из первых поручений Константину Строгому станут поездки в учебные центры в Тюмени и Елань.

Получить комментарий от пресс-службы краевого правительства и Центрального военного округа корреспонденту Накануне.RU не удалось.