07 Ноября 2022
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Армия и ВПК В России ДНР и ЛНР
Фото:teleport2001.ru

Губернатор Приморья заявил, что данные о потерях морпехов в боях под Павловкой преувеличены

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы больших потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).

По данным главы региона, потери есть, но они преувеличены.

"Мы связались с командирами наших морпехов на передовой. Это ребята, которые в боях с самого начала операции. Им мы доверяем", - сообщил Кожемяко в Telegram-канале.

"От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да, потери есть, но далеко не такие". Это говорит не штабной офицер, а боевой командир. Он подчеркнул, что потери приморцев значительно преувеличены!", - заявил губернатор.

Ранее Кожемяко поручил военной прокуратуре проверить информацию о потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Причиной послужил появившийся в соцсетях текст, который называется обращением морпехов к губернатору. В нем говорится о "больших неоправданных потерях" в боях в районе Павловки в ДНР.

Теги: кожемяко, морпехи, павловка



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