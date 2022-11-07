07 Ноября 2022
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Фото:youtube.com

Ксения Собчак вернулась в Россию - СМИ

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию, передает РИА Новости. Издание ссылается на очевидцев, которые видели Собчак переходящей границу в Псковской области.
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Между тем, Telegram-канал Shot приводит мнение матери телеведущей – сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала слухами информацию о возвращении дочери в страну.

Нарусова ранее сама говорила журналистам, что ее дочь скоро должна вернуться в Россию, но точных дат не называла. Она также сообщила, что у Собчак нет никакого статуса в деле о вымогательстве, по которому взяли под стражу коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, а также экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. У самой Собчак в доме проходил обыск, в этот момент ее не было дома.

Теги: ксения собчак, граница, россия, возвращение, людмила нарусова



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