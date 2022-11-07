"Уралуправтодор" на два дня перекроет трассу "Екатеринбург - Шадринск - Курган"

10 и 11 ноября движение на 55-м км трассы Р-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган" будет перекрыто. В этот период на участке введут реверсивное движение.

Как сообщается на сайте "Уралуправтодор", с 9.00 до 18.00 на трассе рядом с поселком Марамзино будет проводиться ремонт ж/д переезда. Помогать автовладельцам с движением на дороге будут регулировщики

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.

Напомним, что узнать о состоянии дороги или сообщить о нештатной ситуации на трассах УрФО можно по круглосуточному бесплатному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.