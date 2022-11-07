В ходе спецоперации погиб мобилизованный житель Магнитогорска
В Магнитогорске простились с погибшим в ходе спецоперации 33-летним сержантом Александром Мелекесовым.
Как сообщили в городской общественной организации "Ветераны Афганистана и Чечни", он погиб 24 октября при выполнении задач в ходе специальной военной операции.
Александр Мелекесов был призван по повестке 6 октября. Служил в гранатометном взводе мотострелкового батальона в звании сержанта.
Напомним, в Челябинской области сегодня простились с погибшим мобилизованным Данилом Медведевым. Он погиб 31 октября в ходе спецоперации.