В ходе спецоперации погиб мобилизованный житель Магнитогорска

В Магнитогорске простились с погибшим в ходе спецоперации 33-летним сержантом Александром Мелекесовым.

Как сообщили в городской общественной организации "Ветераны Афганистана и Чечни", он погиб 24 октября при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Александр Мелекесов был призван по повестке 6 октября. Служил в гранатометном взводе мотострелкового батальона в звании сержанта.

Напомним, в Челябинской области сегодня простились с погибшим мобилизованным Данилом Медведевым. Он погиб 31 октября в ходе спецоперации.