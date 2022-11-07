07 Ноября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: nakanune.ru

В Совфеде призвали не ждать изменений в политике США по Украине после выборов в Конгресс

Не следует ждать какой-либо корректировки политики США в вопросе оказания поддержки Украине после промежуточных выборов в Конгресс, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

"Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в конгресс, если она состоится, революции во внешней политике", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

"Курс на поддержку Украины продолжится, но может быть скорректирован по объемам и интенсивности", — добавил Пушков.

Как сообщалось ранее, выборы в Конгресс имеют особую важность в связи с поддержкой Украины. Республиканцы выступают против бесконечной помощи Киеву в условиях больших проблем в самих США. Все аналитики прогнозируют, что нижняя палата Конгресса - Палата представителей отойдет к республиканцам. По Сенату шансы оцениваются как неоднозначные.

Теги: пушков, сша, украина



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