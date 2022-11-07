В Херсонской области власти закрыли понтонную переправу через Днепр

Власти Херсонской области временно прекратили переправу через Днепр на речном такси, баржах и других судах. Также прекращает работу понтонная переправа. В то же время запрет не распространяется на транспорт коммунальных служб и перевозчиков продовольствия и медикаментов.

В администрации региона закрытие переправы объяснили завершением эвакуации с правого берега Днепра, а также "усилением военной опасности повышением угроз мирному населению".

"Движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться также, как и ранее — через "Речпорт", который находится по адресу: Одесская площадь, 4. Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле посредством баржи", - сообщили в администрации области.

Власти региона заверяют, что проблем с обеспечением правобережья продовольствием и товарами первой необходимости не будет, снабжение будет осуществляться в прежнем режиме.