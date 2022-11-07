ЗакСО намерено сделать "ВКонтакте" и "Одноклассники" своими официальными мессенджерами

Страницам заксобрания Свердловской области во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" придадут официальный статус. Согласно проекту постановления, заключения по данному предложению будут приниматься до 14 ноября.

Теперь на официальных страницах ЗакСО будет представлена информация о его деятельности, почтовый и адрес электронной почты, номера телефонов справочных служб, а также информация об официальном сайте. Отвечать за содержание страниц будет пресс-служба. Она же будет размещать новостные и информационные материалы о деятельности заксобрания.

Напомним, после блокировки в России социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которую Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией и запретил в РФ) свердловский губернатор Евгений Куйвашев, как и многие свердловские депутаты, перебрались во "ВКонтакте". Однако у того же главы региона, при этом, резко снизилась активность в социальных сетях.