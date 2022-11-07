Мыши в зоне СВО начали разносить туляремию

В зоне СВО (а конкретно – в ДНР) зафиксированы случаи заражения туляремией – инфекционной болезнью, основным переносчиком которой являются грызуны.

Военкор Дмитрий Стешин сообщил об этом в своем Telegram-канале: "В полях остался урожай пшеницы, гниет на корню. У мышей от изобилия случился демографический взрыв. Жрут все - порохА, сигареты, разгрузки, язычки берцев и т.д. Мой камрад Тема уехал на больничку предположительно с туляремией (болел, знаю что это)".