Мобилизованные усилили оборону ВС РФ в районе Энергодара

Российские военные, призванные в рамках частичной мобилизации, оборудовали усиленную линию обороны вдоль берега Днепра в районе города Энергодар. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, преимущественно там находятся бойцы, призванные из Саратовской области. Они прибыли в зону СВО после прохождения боевого слаживания и обучения на специальных полигонах.

На передовых позициях бойцы существенно усилят уже существующую оборону, оборудуя огневые позиции вдоль берега и фортификационные сооружения.

Напомним, ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и территорию, прилегающую к Запорожской атомной электростанции.

В целом ситуация на линии фронта в Запорожской области остается напряженной, там ожидают наступления украинских войск.