Семьям погибших в кафе "Полигон" в Костроме выплатят по 100 тысяч рублей

Семьям костромичей, погибших в пожаре в кафе "Полигон", выплатят по 100 тыс. руб. из резервного фонда администрации региона, постановление подписал губернатор Костромской области Сергей Ситников.

ЧП произошло 5 ноября, в результате погибли 13 человек. Еще шестеро пострадали.

По версии следствия, непосредственной причиной пожара мог стать выстрел посетителя из ракетницы, молодого человека на два месяца заключили под стражу.

Также СКР пришел к выводу, что в здании кафе давно не проводились проверки соблюдения требований пожарной безопасности.