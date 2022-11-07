МИД Украины ожидает бума рождаемости из-за отключения электроэнергии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает роста рождаемости из-за отключения электроэнергии. Об этом он сказал в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

По его словам, украинцы смогут чаще "заниматься любовью и наслаждаться жизнью". В конце фразы он добавил: I'm serious (я серьезно). Выражение лица тоже было серьезным. При этом он не упомянул об отсутствии воды и отопления, а не только света.

Известный адвокат и публицист Татьяна Монтян охарактеризовала его как "министр сексуальных иностранных делишек Салорейха". И напомнила о нищете и огромном недостатке мужчин, которых забрали на фронт, что никак не способствует рождаемости.

Украинский политолог Вадим Карасев возмутился словами Кулебы.

"Кто-то воюет, семьи или здесь, в Киеве, или городах на Западной Украине, кто-то за рубежом. У многих семьи сегодня разделены. Какая любовь? Я понимаю, темнота – друг молодежи. Но в данном случае это не та темнота, это уже мрак. Надо все-таки выходить из этого мрака сознания к какому-то просветлению. В комфортной обстановке власть перли все только ради славы, престижа, статуса, денег. А когда страна вышла из зоны комфорта - они некомпетентны, непрофессиональны", - сказал Карасев.

Депутата Госдумы Алексея Журавлева рассмешили слова Кулебы, так как свет можно и самим выключать. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала, что, получается, в потере Украиной за 30 лет 10 млн человек было виновато наличие электричества.