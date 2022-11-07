МИД Украины ожидает бума рождаемости из-за отключения электроэнергии

07 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В бывшем СССР Украина
Фото: Накануне.RU

МИД Украины ожидает бума рождаемости из-за отключения электроэнергии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ожидает роста рождаемости из-за отключения электроэнергии. Об этом он сказал в интервью испанской радиостанции Cadena SER.
Читайте также:

По его словам, украинцы смогут чаще "заниматься любовью и наслаждаться жизнью". В конце фразы он добавил: I'm serious (я серьезно). Выражение лица тоже было серьезным. При этом он не упомянул об отсутствии воды и отопления, а не только света.

Известный адвокат и публицист Татьяна Монтян охарактеризовала его как "министр сексуальных иностранных делишек Салорейха". И напомнила о нищете и огромном недостатке мужчин, которых забрали на фронт, что никак не способствует рождаемости.

Украинский политолог Вадим Карасев возмутился словами Кулебы.

"Кто-то воюет, семьи или здесь, в Киеве, или городах на Западной Украине, кто-то за рубежом. У многих семьи сегодня разделены. Какая любовь? Я понимаю, темнота – друг молодежи. Но в данном случае это не та темнота, это уже мрак. Надо все-таки выходить из этого мрака сознания к какому-то просветлению. В комфортной обстановке власть перли все только ради славы, престижа, статуса, денег. А когда страна вышла из зоны комфорта - они некомпетентны, непрофессиональны", - сказал Карасев.

Депутата Госдумы Алексея Журавлева рассмешили слова Кулебы, так как свет можно и самим выключать. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сыронизировала, что, получается, в потере Украиной за 30 лет 10 млн человек было виновато наличие электричества.

Теги: Украина, рождаемость, свет, электроэнергия, отключения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети