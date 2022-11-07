07 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Екатеринбуржцу дали 7 лет за вооруженное нападение на флориста

Житель Екатеринбурга Денис Р. признан виновным в нападении на флориста и приговорен к 7 годам лишения свободы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел 8 августа - в тот день осужденный решил похитить имущество индивидуального предпринимателя, держащего салон цветов. Во дворе дома №167 по улице Белинского он переоделся в темную одежду и спрятал в рукаве нож, с которым и "пошел на дело". В салоне находилась девушка, работающая флористом. На нее осужденный и напал, пригрозив ножом, после чего открыл кассовый ящик, похитил свыше 7,7 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

Екатеринбуржца признали виновным в ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в хранилище). Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: флорист, нападение, нож, суд, Екатеринбург



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