США и Италии придется платить 50 млн долларов в год за конфискованные яхты, - Bloomberg

Содержание конфискованной американскими властями яхты Amadea, якобы принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, составляет примерно 10 миллионов долларов в год, передает Bloomberg.

"Суперяхта требует большого ухода ... и все это сейчас на попечении американских налогоплательщиков", - отмечает агентство.

Кроме того, подобная ситуация затронула также Италию, власти которой заблокировали четыре яхты, якобы связанные с попавшими под санкции россиянами. Предполагаемая годовая стоимость содержания этих яхт оценивается почти в 40 миллионов долларов. По данным источников, за их содержание платит местное агентство по управлению государственным имуществом, пишет РИА Новости.

В июле замглавы минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов якобы нашли яйцо Фаберже. Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи. Яхта, по некоторым данным, принадлежит Сулейману Керимову.