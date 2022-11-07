На Среднем Урале специалистов ВСМПО-АВИСМА мобилизовали, несмотря на "бронь"

На Среднем Урале пытаются вернуть домой 27 мобилизованных сотрудников одного из важнейших предприятий региона – ВСМПО-АВИСМА. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как написал сегодня политик у себя в Telegram-канале, случилась "удивительная история".

"Из-за возможного головотяпства мобилизовали уникальных специалистов стратегического предприятия, участвующего в выполнении гособоронзаказа. Специалисты эти незаменимы, в соответствии с указом президента имеют "бронь", - сообщил Иванов.

Он выразил мнение, что задача мобилизации – это усиление армии и укрепление обороноспособности страны, а в случае с ВСМПО-АВИСМА "результат получается ровно противоположный".

"Направил запрос губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой принять срочные меры для отзыва с военной службы "забронированных" сотрудников нашего титанового гиганта", - добавил депутат.

О реакции Куйвашева на данное обращение неизвестно. Стоит отметить, что за все время, прошедшее с начала объявления мобилизации, свердловский губернатор никак не высказывался на эту тему. Также до сих пор остается загадкой его отношение и к специальной военной операции.