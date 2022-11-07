07 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

Медведев назвал причину проведения СВО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал обстоятельство, которое стало причиной проведения Россией на Украине специальной военной операции.

На своей странице "ВКонтакте" Медведев сообщил о том, что у границ России мы видим "убогих марионеток из неполноценного государства", ныне "горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 г. решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал".

"Кстати, замечу, о решении, продиктованном под жёстким давлением своих нынешних хозяев из Вашингтона. Малороссийские "вожди" всегда потом говорили о нём как о вынужденном шаге, хотя содержать свалившееся случайным образом "могущество" у Киева средств не было. И с явным привкусом горечи: от ныне покойного Кравчука до нынешнего наркотического злодея. А ещё – о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чём недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО", - написал Медведев.

Теги: Дмитрий Медведев, СВО, Украина



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