Власти Чувашии выплатят мобилизованным по 50 тысяч рублей компенсации за покупку амуниции на собственные средства

Глава Чувашии Олег Николаев объявил о дополнительных единоразовых выплатах мобилизованным из республики – на компенсацию расходов, которые те понесли из-за необходимости закупить амуницию на собственные средства.

"Для компенсации затрат наших ребят на приобретение амуниции и оборудования, а также для поддержки тех, у кого нет семей, кто не может воспользоваться широким кругом мер поддержки семей и детей бойцов, принял решение о выплате единовременной помощи мобилизованным", - сообщил Николаев в своем Telegram-канале. Он отметил, что решение было принято после встречи с мобилизованными от региона.

Сумма выплаты составит 50 тыс. руб.

Также глава Чувашии сообщил, что администрации муниципалитетов и ГКЧС республики должны "централизовать все потоки приобретаемой совместными усилиями помощи в амуниции и оборудовании".