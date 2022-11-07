07 Ноября 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Тюмени школа заплатит за разрыв селезенки у ученика

В Тюмени суд взыскал со школы 160 тыс. руб. за травму ученика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась женщина, сообщившая, что ее сына-третьеклассника в мае 2021 года избил другой ученик третьего класса. Мальчик был госпитализирован в больницу с закрытой травмой живота и разрывом селезенки. Его прооперировали.

По заключению эксперта, ученику был причинен тяжкий вред здоровью.

"Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся. Прокурор Калининского округа обратился в интересах несовершеннолетнего в суд с исковым заявлением о взыскании со школы компенсации морального вреда. Суд согласился с требованиями прокурора и взыскал с образовательной организации 160 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: ученик, драка, разрыв селезенки, школа



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