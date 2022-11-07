07 Ноября 2022
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Экономика В бывшем СССР Украина
Фото: ik.turmush.kg

"Ходить в туалет придется в пакет". На Украине предупреждают о возможных трудностях

Зимой у украинцев могут быть большие трудности, если не будет света, отопления и воды, что вполне возможно. Об этом заявил украинский эксперт по энергетике Андрей Закревский.
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Он призвал жителей запасаться водой и дровами, а также по возможности строить туалеты во дворе.

"Понадобятся пакеты для мусора. Канализация не будет работать, поэтому ходить в туалет придется в пакет, одетый в унитаз. Запасы пищи и воды следует иметь на три-четыре дня. Из выключенного холодильника все продукты следует перенести на балкон, чтобы не испортились и они, и холодильник", - сказал Закревский.

Ранее киевские власти неоднократно призывали жителей готовиться к тяжелой зиме: запасаться теплыми вещами, обогревателями, дровами.

Украинские телеграм-каналы пишут, что ситуация в украинской энергосистеме гораздо тяжелее, чем об этом заявляется. А в случае продолжения ударов система может распасться на ряд отдельных анклавов, из которых большинство будет без электричества, воды и тепла.

На днях "Укрэнерго" решило отказаться от плановых отключений электроэнергии и перейти к аварийным, то есть "когда надо", без предупреждения.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе обсуждают "худшие сценарии" относительно энергетики и отопительного сезона, так как нужно готовиться ко всему.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области, сказал Владимир Зеленский. Он добавил, что режим готовит план действий для развития любого сценария по ситуации в энергетике. В регионе проживают более 4 млн человек, то есть около 15% наличного населения республики.

Накануне газета The New York Times сообщила, что в Киеве разрабатывают план эвакуации населения Киева в случае полного отключения света. Руководство города не исключает, что Киев может полностью остаться без электричества, воды, канализации, отопления и связи, поскольку вся система электроснабжения может выйти из строя.

Мэрия города выступила с опровержениями об эвакуации, чтобы погасить возможную панику. В тоже время о необходимости эвакуации населения Киева заявил директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. О критическом положении чиновников предупредят за 12 часов.

"Советуем дуракам из офиса президента еще больше устраивать диверсий и терактов и постить видео казней русских солдат", - пишет канал "Легитимный".


Теги: Украина, электричество, отключения



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