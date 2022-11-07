В Малом Истоке под окна жителей сбрасывают строительный мусор

Поселок Малый Исток постепенно превращается в строительную свалку. О мусоре со стройплощадок, который уже полгода ежедневно привозят под окна частных домов, пожаловались местные жители. Однако кто именно решил, что можно сбрасывать бетон, обломки кирпича и прочие отходы на земли сельхозназначения, остается неизвестным.

Как передает "Уральский Меридиан" со ссылкой на местного жителя Сергея Рябкова, мусор привозят как днем, так и ночью, причем десятки грузовиков за сутки. В полиции, как и в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, посельчанам заявили, что не могут установить организатора свалки, а значит и спрашивать пока что не с кого. При этом в СМИ отмечают, что ООО "ПСК "ВИРА" ранее было выдано предостережение - это пока единственная фирма, которую подозревают жители поселка.

В ЕМУП "Спецавтобаза" также пояснили, что не имеют полномочий заниматься ликвидацией свалки, поскольку складируемый в Малом Истоке строительный мусор не является твердыми коммунальными отходами (ТКО). Следующие на очереди - Россельхознадзор, чьи специалисты и занимаются фактами нарушения земельного законодательства, в том числе и ситуациями, когда на землях сельхозназначения организуют свалки, влекущие за собой вред почве. Они ж могут привлечь предпринимателя и собственника земли к административной ответственности.