Meta* планирует самые масштабные за всю свою историю сокращения штата

Американская компания Meta* (*признана судом РФ экстремистской организацией, запрещена в РФ) планирует провести масштабные сокращения штата, пишет New York Times. Пока не ясно, сколько именно сотрудников будет уволено и из каких отделов. Ожидается, что о сокращениях объявят уже на этой неделе.

На конец сентября этого года в Meta* работало более 87 тыс. человек, это на 28% больше, чем год назад.

Meta* уже несколько месяцев борется с финансовыми трудностями и все больше сокращает расходы: компания начала вложение миллиардов долларов в технологию метавселенной и иммерсивного онлайн-мира как раз в тот момент, когда в глобальной экономики начался новый кризис. На прибылях компании отразился отток рекламодателей. В октябре Meta* сообщила о 50-процентном снижении квартальной прибыли.

Глава компании Марк Цукерберг заявил при этом, что большая часть команд останется без изменений или сократится в течение следующего года.

На прошлой неделе Илон Маск, недавно купивший Twitter, сообщил, что уволил половину сотрудников соцсети. О масштабных сокращениях объявили еще несколько компаний из кремниевой долины.