Авиарейсы из Екатеринбурга в Тель-Авив откроются в конце ноября

В конце ноября авиакомпания Red Wings начинает полеты из Екатеринбурга в Тель-Авив.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе перевозчика, рейсы будут выполняться на лайнерах SSJ100 вместимостью 100 кресел. В компании подчеркивают, что направление "Екатеринбург – Тель-Авив" является уникальным и будет доступно только пассажирам Red Wings.

Рейсы будут выполняться с технической посадкой на дозаправку в Минеральных Водах. Ее длительность составит 40 минут, а общая продолжительность полета в одну сторону – примерно семь часов. Авиарейсы "Екатеринбург – Тель-Авив – Екатеринбург" стартуют 27 ноября и будут выполняться по воскресеньям.

Израиль станет пятым иностранным государством, в которое Red Wings выполняет полеты из аэропорта Кольцово. Из Екатеринбурга авиакомпания также летает в города Армении, Казахстана, Турции и Узбекистана.