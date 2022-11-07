Число погибших при обрушении балкона в Сочи увеличилось до трех

Число погибших в результате обрушения балкона в Сочи увеличилось до трех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

ЧП произошло накануне вечером в жилом пятиэтажном доме по улице Донская.

Установлено, что на момент обвала балкона на нем находились три человека. Сообщалось, что мужчина и женщина погибли, еще один человек пострадал, его в тяжелом состоянии увезли в больницу. Напомним, дом не является аварийным, он построен в 1958 году.