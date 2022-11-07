В Челябинской области прощаются с погибшим мобилизованным

В Челябинской области сегодня прощаются с погибшим мобилизованным Данилом Медведевым, сообщили в храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Данил Медведев погиб 31 октября в ходе спецоперации. Прощание проходит в ДК "Горняк" в поселке Увельский.

"Он был достойным сыном, братом, супругом, отцом, другом и товарищем! Отправляясь по частичной мобилизации ни разу не раздумывая, принял это своим долгом", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября стало известно, что пятеро южноуральцев, призванных из коркинского военного комиссариата, погибли.