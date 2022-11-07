Умер глава Кипрской православной церкви

Скончался глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II.

Ему был 81 год. В последнее время он боролся с онкологией, пишет CyprusMail.

Напомним, почти два года назад, в конце ноября 2020 г., Священный Синод Кипрской Православной Церкви (КПЦ) большинством голосов поддержал решение своего предстоятеля архиепископа Хризостома о поминовении лидера украинских раскольников Сергея Думенко-Епифания, то есть о присоединении к раскольникам. После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на рождественское поздравление предстоятеля Кипрской Церкви призвал его пересмотреть решение о присоединении к украинским раскольникам