07 Ноября 2022
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Фото: http://www.global-tur.com/

Умер глава Кипрской православной церкви

Скончался глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II.
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Ему был 81 год. В последнее время он боролся с онкологией, пишет CyprusMail.

Напомним, почти два года назад, в конце ноября 2020 г., Священный Синод Кипрской Православной Церкви (КПЦ) большинством голосов поддержал решение своего предстоятеля архиепископа Хризостома о поминовении лидера украинских раскольников Сергея Думенко-Епифания, то есть о присоединении к раскольникам. После этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ответ на рождественское поздравление предстоятеля Кипрской Церкви призвал его пересмотреть решение о присоединении к украинским раскольникам

Теги: Хризостом II, Кипрская православная церковь



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