07 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: све.рф

Средний Урал стал одним из лидеров по числу ВИЧ-зараженных

Средний Урал вошел в рейтинг регионов, где отмечено наибольшее количество ВИЧ-зараженных среди населения. Согласно данным, опубликованным Федеральной службой государственной безопасности, список составлялся, опираясь на данные с января по август текущего года.

Половина всех ВИЧ-инфицированных в стране проживают на территории Свердловской, Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Новосибирской, Ростовской, Самарской и Челябинской областей, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях и Республике Башкортостан. Сколько именно в каждом из регионов - не указано.

С начала 2022 года в России было зафиксировано 40 тыс. 187 человек с ВИЧ, 359 из которых - дети.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева высказалась о ВИЧ-инфицированных в своих соцсетях, после чего общественность предположила, что что Рябцева предлагает не пускать таких людей обратно в Россию. Однако сама она заявила, что это не так.

Теги: ВИЧ, рейтинг



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