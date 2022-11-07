На предприятии "Губахинский кокс" погиб рабочий

На предприятии "Губахинский кокс" погиб транспортерщик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Инспекции труда региона.

Трагедия произошла 5 ноября. Во время выполнения работ по очистке конвейера транспортерщика затянуло под ролик. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

"В настоящее время Государственная инспекция труда в Пермском крае выясняет причины и обстоятельства несчастного случая. По результатам расследования несчастного случая будут приняты меры административного характера и направлены материалы в следственные органы", - говорится в сообщении.