07 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: vk.com/chp44

Арестован предполагаемый виновник пожара в клубе "Полигон" в Костроме

Ярославский гарнизонный суд арестовал предполагаемого виновника пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме.

Молодого человека заключили под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года, сообщили РИА Новости в суде. Мера пресечения были избрана 6 ноября.

Как сообщалось, пожар мог начаться после выстрела из охотничьей ракетницы. Подозреваемый был задержан. По данным СМИ, им оказался военнослужащий из Свердловской области, который во время СВО на Украине получил травму, был госпитализирован и в Костромской области должен был пройти военную комиссию. Во время инцидента он, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Кроме того, вчера суд в Костроме арестовал на два месяца директора компании "Империя" Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего ночного клуба. Против нее возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, напоминает Regnum.

Напомним, по версии следствия, проверки в здании кафе "Полигон" в Костроме, где 5 ноября произошел пожар, долго не проводили. Это привело к тому, что в здании никто не проверял соблюдение требований пожарной безопасности, из-за чего основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена. В результате 13 человек погибли, 6 причинен вред здоровью.

Теги: кострома, полигон, пожар



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Развитие сюжета:

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