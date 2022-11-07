"Ситуация "или погибни на фронте, или по возвращении плати кредит" - недопустима"

По кредитам, которые взяли мобилизованные россияне, сложилась морально неприемлемая ситуация: они должны погибнуть на фронте или стать инвалидами, чтобы им списали долги, или же, выполнив свой долг и вернувшись домой живыми, выплатить все с набежавшими процентами, такое мнение выразил ведущий канала "Царьград" Юрий Пронько.

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал закон, предоставляющий мобилизованным участникам СВО, добровольцам, контрактникам и членам их семей право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам. Как говорится в разъяснениях к закону, опубликованных на сайте Госдумы, банк или микрофинансовая организация должны рассмотреть заявление заемщика о кредитных каникулах за 10 дней, а затем направить ему свое решение. Если ответ не поступит в течение 15 дней, кредитные каникулы будут считаются действительными с момента отправки заявления.

Кредитные каникулы предоставляются на период участия в СВО плюс 30 дней. Льготный период продлевается на время лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном во время СВО. При этом на остаток основного долга начисляются проценты в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита на дату обращения за каникулами. Этот показатель рассчитывает Банк России. То есть придется платить еще и проценты. Долг полностью спишут, если военнослужащий умер или получил инвалидность I группы во время СВО.

Последнее условие особенно возмутило ведущего канала.

"Когда я слышу, что давайте оставим долги мобилизованным, а они, когда вернутся, пусть их погасят, у меня возникают серьезные сомнения. Что мешает государству списать их тем, кто сегодня, рискуя своей жизнью, выполняет свой долг в рамках СВО? Они, не убегая из страны, выполняют свой долг перед Родиной. Недопустимая, на мой взгляд, ситуация, когда призванные люди, возвращаясь домой, оказываются в ситуации, что надо платить по банковским кредитам, в том числе по процентам, которые накопились за время СВО. Сейчас же получается - вы вдумайтесь в это! - что если человек погиб, то ему прощают долги. А если он выполнил свой долг, но не был убит, то долги погашать надо, причем по полной программе. Простите за цинизм, но если человек погибает или становится инвалидом первой группы, то мы списываем долги. Если же он, слава Богу, жив, то ему говорят: вот счет, будь добр, плати. Так нельзя поступать!" - заявил Юрий Пронько.

Экономист из банковской сферы Андрей Бархота считает, что сумма всех кредитов мобилизованных - это несколько сотен миллиардов рублей, что для государства не является неподъемной суммой.

"Морально это странно, потому что у граждан России достаточно высокая долговая нагрузка И вызвана она не тем, что люди ни в чем себе не отказывали. Последние семь лет, если убрать манипуляции Росстата, реальные располагаемые доходы населения падали, и граждане были вынуждены компенсировать их кредитами. Если человек отправляется на фронт, необходимо гарантировать содержание его семьи", - считает эксперт.

Ранее продюсер Тигран Кеосаян тоже заявил о том, что государство должно погасить все долги по кредитам, включая ипотеку, участникам СВО.

"Вот сделали какие-то каникулы, заморозку кредитов для людей, которых мобилизовали на фронт. Но это неправильно, понимаете? Я считаю, что эта заморозка, каникулы – это несправедливо. Справедливо – это когда государство говорит: всех, кто откликнулся на свой святой долг по защите, необходимо освободить от всех кредитных долгов. Если сейчас тяжелая година, люди идут защищать страну, и если мы богатое государство, то что, нельзя аннулировать все эти долги? Должны быть сделаны две вещи: нет у вас больше кредитов и никаких выплат по ипотеке, их выкупает государство, и второе: достойное обеспечение семьям, которые остались в тылу. Вот это называется новый гражданский договор. Опять финансисты будут говорить, мол, денег нет. Есть деньги. Если денег хватает, чтобы делать заказ на то, чего потом не оказывается на складах, значит, деньги есть", – сказал Тигран Кеосаян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.