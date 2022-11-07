07 Ноября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: соцсети

В центре Дубая сгорел небоскреб

В центре Дубая сгорел 35-этажный небоскреб, принадлежащий одному из крупнейших девелоперов ОАЭ – компании Emaar. Пламя удалось унять только к утру понедельника. На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, что в какой-то момент пылали все этажи здания. Обгорел почти весь фасад высотки.  

Сейчас полиция выясняет, есть ли у ЧП жертвы, а также возможные причины произошедшего. По словам очевидцев, пожар начался около двух часов ночи. Во время пожара от фасада начали отваливаться крупные куски, они падали на прилегающие улицы, поэтому экстренные службы оцепили несколько кварталов.

Пожар в небоскребе Emaar в Дубаи.(2022)|Фото: соцсети

Теги: дубай, оаэ, пожар, небоскреб



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