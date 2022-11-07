После обстрела Донецка загорелось здание управления железными дорогами

Здание управления железными дорогами пострадало в результате украинского обстрела по центру Донецка. Об этом пишет Regnum, ссылаясь на очевидцев.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что загорелись несколько этажей. В здании выбило стекла. По информации спасателей, пострадавших нет.

Всего в ночь на 7 ноября ВСУ выпустили по Донецку не менее шести снарядов натовского калибра.

Здание Донецкой железной дороги обстреляли из американской системы залпового огня HIMARS, сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.