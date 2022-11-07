"Ситуация в Павловке аномальная"

В Павловке под Угледаром (ДНР), на которую неделю назад российские войска начали атаку, тяжелая ситуация. Морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота написали письмо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко в связи с большими потерями. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.

Кожемяко уже поручил проверить информацию. Сладков пишет, что он знает содержание письма "о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике", но разбираться должна Генеральная прокуратура. Там фигурируют три громкие фамилии. А о ситуации в Павловке говорят уже несколько дней, но "кровь все льется и льется".

Позже он добавил, что не сомневается в правильности своих действий, которые кое-то раскритиковал за публичную критику. Но если бы все молчали о проблемах, то "многое бы в СВО так скоро не поменялось в лучшую сторону".

"Цель - сберечь людей. Дайте им стать героями, а не перемешанным с землей и досками мясом. Никакие генеральские противостояния меня не касаются, никогда в это не лезу. Ситуация в Павловке у нас выступает как реальная аномалия. Мы тотально выравниваем положение. Еще в марте такое происходило по всему фронту, а нынче это уже явно отдельный случай. И лично я реагирую на него, как на совершенно не свойственное системе СВО неприятное исключение", - написал сегодня утром Сладков.

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский, который 29 октября заявил, что считает наступление преждевременным, написал, что его опасения были не напрасны. Он намекнул, что в провале этой наступательной операции виноват кто-то из командования. В Павловке "мы оказались в огневом мешке и несем потери", а причина в подходе "генератора этой операции".

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что знает о больших потерях 155-й бригады. И нужно разбираться.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что не только цель операции - взятие Угледара - не достигнута, но и вполне вероятно оставление Павловки. Он надеется на серьезный "разбор полетов".

Военкор Алексей Суконкин передает, что несмотря на наши потери, потери боевиков тоже очень серьезные. Хотя для родных погибших это не станет утешением.

"И еще один нюанс. О деморализации. На месте ее точно нет. Люди полны решимости довести в*** до победного конца. Только с грамотным руководством", – написал он.