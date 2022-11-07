07 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:Накануне.RU

В Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу

В Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу Малкова на перекрестке с улицей Энгельса. Видеозапись потопа опубликовали очевидцы в группе "Мой город - Пермь" социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Десятки домов остались без водоснабжения.

Как пояснили в компании "Новогор-Прикамье", из-за повреждения магистрального водовода и сильной утечки воды в районе дома по ул. Локомотивная, 1а с 7.00 7 ноября в микрорайоны Дзержинского района вода подается с пониженным давлением. Вода отключена в части домов мкр Парковый, где проживает около 1700 потребителей.

Специалисты пытаются определить точное место повреждения. После согласования раскопок со всеми городскими службами ремонтная бригада приступит к работам.

Организован подвоз воды.

Теги: вода, коммунальная авария, прорыв, потоп



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