ООН обещает снять ограничения на вывоз российского зерна, - Полянский
В ООН пообещали в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна в рамках Черноморской инициативы, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В интервью "Известиям" дипломат отметил, что при принятии решения о продлении сделки Россия оценит эффективность выполнения ее российской части.
На выполнение обязательств у ООН есть время до 18 ноября.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допускал отказ от продуктовой сделки, поскольку ряд договоренностей в части обеспечения экспорта из России не соблюдаются.
Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Однако уже 2 ноября Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в Черноморской инициативе.
В ведомстве уточнили, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против РФ.