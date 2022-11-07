ООН обещает снять ограничения на вывоз российского зерна, - Полянский

В ООН пообещали в ближайшее время снять ограничения на вывоз российского зерна в рамках Черноморской инициативы, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В интервью "Известиям" дипломат отметил, что при принятии решения о продлении сделки Россия оценит эффективность выполнения ее российской части.

На выполнение обязательств у ООН есть время до 18 ноября.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя допускал отказ от продуктовой сделки, поскольку ряд договоренностей в части обеспечения экспорта из России не соблюдаются.

Напомним, после атаки на Черноморский флот Россия отказалась от зерновой сделки. Однако уже 2 ноября Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет участие в Черноморской инициативе.

В ведомстве уточнили, что благодаря ООН и Турции удалось получить письменные гарантии от Киева о неиспользовании "зернового коридора" для ведения боевых действий против РФ.