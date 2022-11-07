В Челябинской области порядка 200 семей мобилизованных обратились за выплатой на установку газового оборудования

В Челябинской области порядка 200 семей мобилизованных обратились за выплатой на приобретение внутридомового газового оборудования и его установку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца.

"Есть два варианта получения соцподдержки: семья сначала может потратить свои деньги, а потом получить выплату, или она может сама заключить договор с организацией, которая будет устанавливать оборудование, и не вносить свои деньги. После окончания работ на счет заявителя будет перечислена сумма, которой он расплатится с поставщиками газа", – рассказала заместитель министра социальных отношений региона Любовь Истомина.

Напомним, в Челябинской области в октябре приняты дополнительные меры поддержки семей мобилизованных граждан. Дети мобилизованных получат единовременную выплату в размер 20 тысяч рублей на каждого ребенка до 18 лет. Регион будет финансировать стоимость платного обучения в учреждениях среднего профессионального образования региона, а студенты колледжей получат компенсацию стоимости питания. Дети получат бесплатное горячее питание в школах. Также для мобилизованных предусмотрено внеочередное зачисление в детские сады, также регион будет оплачивать детский сад семьям, где есть мобилизованный родитель. Также будет оказана помощь в догазификации домохозяйств с оплатой стоимости подключения и внутридомового газового оборудования.

Пожилые родители или родители с инвалидностью смогут бесплатно получать услуги в центрах социального обслуживания, вне очереди получать услуги в домах-интернатах и геронтологических центрах.